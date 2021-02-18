Военные Венесуэлы готовы к защите страны в случае агрессии Колумбии - Мадуро
Президент Венесуэлы Николас Мадуро заявил, что военнослужащие готовы защищать суверенитет страны в случае агрессии со стороны Колумбии, передает Trend со ссылкой на ТАСС.
"Я сказал Национальным вооруженным силам Боливарианской Республики, чтобы они решительно реагировали на безрассудные заявления [президента Колумбии] Ивана Дуке в отношении Венесуэлы. Необходимо <...> очистить стволы наших винтовок, чтобы ответить ему, если он осмелится нарушить суверенитет Венесуэлы", - заявил Мадуро во время выступления в Каракасе, которое транслировалось по государственному телевидению.
Венесуэльский лидер призвал своего колумбийского коллегу "не сходить с ума". "Знайте свои границы и уважайте Венесуэлу", - подчеркнул Мадуро.
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