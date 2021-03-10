В Могадишо из миномета обстреляли дипломатический квартал
Квартал столицы Сомали Могадишо, где расположены посольства ряда западных государств, а также представительства международных организаций, подвергся во вторник минометному обстрелу. Об этом сообщил новостной портал Somali Guardian, передает Trend со ссылкой на ТАСС.
Удар был нанесен по кварталу, известному как укрепленный лагерь Халане, ранения получили два военнослужащих миротворческой миссии Африканского союза в Сомали (АМИСОМ), отмечает он. Пострадали также офисы ряда представительств и автомашины. По данным портала, на территории лагеря разорвались шесть снарядов. Правительство обвинило в обстреле исламистскую террористическую группировку "Аш-Шабаб".
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