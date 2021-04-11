В Индии 10 человек погибли в ДТП с автобусом

По меньшей мере 10 человек погибли, более 30 пострадали в аварии с автобусом в Индии, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

Инцидент произошел в индийском штате Уттар-Прадеш, автобус свалился в придорожную канаву. По предварительным данным, водитель не справился с управлением.

Пострадавших госпитализировали.