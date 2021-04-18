Япония попросила у Pfizer дополнительные поставки вакцины от COVID-19
Премьер-министр Японии Ёсихидэ Суга в ходе телефонного разговора попросил главу американской компании Pfizer Альберта Бурлу о дополнительных поставках вакцины против COVID-19 в его страну. Об этом, как передает Trend со ссылкой на Интерфакс, сообщает Associated Press.
По данным агентства, японский премьер попросил главу Pfizer об этом с тем, чтобы к сентябрю все, кому необходим препарат, могли его получить.
С начала пандемии коронавируса в Японии выявили 525,2 тыс. случаев заражения, скончались 9,5 тыс. человек.
Препарат Pfizer - единственный к настоящему моменту, одобренный в Японии. Однако правительство страны также подписало соглашения с AstraZeneca и Moderna.
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