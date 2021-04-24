Министр транспорта Аргентины погиб в ДТП

Министр транспорта Аргентины Марио Меони погиб в результате дорожного происшествия, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

По его данным, автомобиль, за рулем которого был министр, перевернулся на трассе в районе города Сан-Андрес-де-Хилес. Причины происшествия на данный момент неизвестны.

Меони был назначен главой ведомства в декабре 2019 года.