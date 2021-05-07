Пентагон заявил, что у США нет планов сбивать китайскую ракету

Другие страны 7 мая 2021 00:50 (UTC+04:00)
Пентагон заявил, что у США нет планов сбивать китайскую ракету

Соединенные Штаты надеются, что китайская ракета, которая осуществляет неуправляемый сход с орбиты, упадет в безопасном месте, сбивать ее не планируется. Об этом, как передает Trend со ссылкой на ТАСС, заявил глава Пентагона Ллойд Остин на совместном брифинге с председателем Комитета начальников штабов ВС США Марком Милли.

"У нас нет планов сбивать ракету. Мы надеемся, что она упадет там, где не нанесет никому ущерба. Надеемся, что в океане или в другом подобном месте", - сказал он, отвечая на соответствующий вопрос.

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