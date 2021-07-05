Премьер Японии возглавил кризисный штаб по ликвидации последствий оползня

Кризисный штаб, курирующий поисково-спасательную операцию и ликвидацию последствий схода оползня в префектуре Сидзуока, был открыт в понедельник правительством Японии. Об этом, как передает Trend со ссылкой на ТАСС, сообщило агентство Kyodo.

Его возглавил лично премьер-министр Ёсихидэ Суга. Отмечается, что это первый случай, когда глава японского правительства лично возглавляет работу подобного штаба. В то же время подчеркивается, что это стало возможным благодаря внесению в мае этого года соответствующих поправок в законодательство, которые позволили премьер-министру страны возглавлять работу кризисного штаба по ликвидации последствий стихийных бедствий.

Оползень сошел в Атами, население которого составляет 37 тыс. человек, в субботу утром. Его протяженность составила порядка 2 км. Операция по поиску пропавших без вести продолжается третьи сутки. Спасателям по-прежнему не удается выйти на связь по крайней мере с 113 жителями района, где произошло стихийное бедствие. К настоящему времени известно о трех погибших и двух пострадавших, 23 человека удалось спасти из-под завалов. В результате схода оползня пострадали не менее 130 домов и построек.

Причиной стихийного бедствия стали ливни, которые уже несколько дней идут в центральных и восточных регионах Японии. В отдельных местах за двое суток выпало от 400 до 600 мм осадков. В районе поисковой операции продолжаются ливневые дожди, осложняющие работу спасателей, а местные метеорологи предупреждают об опасности возникновения новых оползней.

В связи со случившимся император Нарухито и императрица Масако в понедельник выразили соболезнования пострадавшим в результате стихийного бедствия жителям префектуры Сидзуока.