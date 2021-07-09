В Африке число заразившихся коронавирусом превысило 5,77 млн

Число заразившихся коронавирусом в странах Африки достигло 5 776 300, умерли 148 703 человека. Об этом сообщило в четверг региональное представительство Всемирной организации здравоохранения. Выздоровели более 4,9 млн человек, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

Больше всего инфицированных и умерших выявлено в ЮАР - 2 112 336 и 63 039 соответственно. В Египте зафиксировано 16 332 летальных исхода, отмечено 282 582 случая заражения. В Марокко из-за коронавируса умер 9 341 человек.

В африканских странах, расположенных южнее Сахары, по числу инфицированных и умерших вслед за ЮАР следуют Эфиопия (276 683 и 4 338 соответственно), Кения (186 959 и 3 705) и Нигерия (168 110 и 2 122).

Пик третьей волны пандемии коронавируса, распространение которой поддерживается штаммом "дельта", будет достигнут в Африке через несколько недель, и странам континента нужно готовиться к ухудшению положения с больными COVID-19, заявила в четверг глава африканского представительства ВОЗ Матшидисо Моэти на брифинге, посвященном ситуации с коронавирусом в Африке.

"Я призываю всех собраться с духом: худшее еще впереди, - цитирует Моэти южноафриканский новостной портал Independent Online. - Третья волна набирает мощь и ускоряется, вовлекая все новые страны и группы населения. Стремительное распространение коронавирусной инфекции на континенте продолжится еще несколько недель".

Матшидисо Моэти отметила, что семь дней до 4 июля, по которым есть статистические данные, были для Африки наихудшими с начала пандемии COVID-19 по числу новых заболевших. "Количество инфицированных увеличилось за неделю на 20%, - отметила она. - Быстрый рост числа больных наблюдается на континенте в течение последних семи недель. Количество новых заразившихся коронавирусом удваивается каждые 18 дней". По слова Моэти, сейчас в 16 африканских странах происходит быстрое распространение штамма "дельта".

На текущий день в Африку доставлено 66 млн доз вакцины от коронавируса. Прививки пока сделали менее 2% населения континента.