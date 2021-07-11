Стало известно, когда вакцина Johnson & Johnson появится в Украине
Украина ведет переговоры по поставкам вакцин против коронавируса от Johnson & Johnson. Об этом рассказал главный санитарный врач Украины Игорь Кузин в эфире одного из украинских телеканалов, передает Trend со ссылкой на 24tv.
Кузин отметил, что Johnson & Johnson – это единственная вакцина с однократным введением.
"В этом ее привлекательность, потому что очень многие страны хотят получить однодозную вакцину, ее очень быстро можно использовать", – сказал чиновник.
Кроме того, сам производитель делает небольшое количество препарата, поэтому сейчас только ведут переговоры.
Кузин напомнил, что в Украине уже 390 человек получили вакцину Johnson & Johnson. В частности, сотрудники одной из частных компаний. Их вакцинацию профинансировали США.
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