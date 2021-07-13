Глава МИД Кубы призвал Байдена снять американские санкции с его страны
Президент США Джо Байден должен снять санкции с Кубы, если действительно желает благополучия народу страны, как утверждает. С таким заявлением, как передает Trend со ссылкой на ТАСС, выступил министр иностранных дел Кубы Бруно Родригес Паррилья.
"В заявлении Байден просит режим в Гаване услышать кубинский народ и облегчить его положение. Байдену самому стоило бы прислушаться к кубинскому народу, который неоднократно высказывался против блокады. Так что если он хочет что-то сделать, то он должен снять блокаду с Кубы, отменить 243 ограничительные меры, которые он унаследовал от [экс-президента Дональда] Трампа", - сказал он.
Глава МИД Кубы также обвинил администрацию США в "цинизме и лицемерии".
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