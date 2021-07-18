В Мали похитили троих граждан Китая и двоих мавританцев

Трое китайцев и двое мавританцев, работавших на строительные компании в регионе Сахель в Мали, были похищены недалеко от границы с Мавританией. Об этом, как передает Trend со ссылкой на ТАСС, сообщает Agence France-Presse.

По данным AFP, нападение произошло примерно в 55 км от города Квала на юго-западе страны. Также была уничтожена строительная техника, сообщили военные, не уточнив, кто совершил нападение и похитил людей.