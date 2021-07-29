Аргентина получила еще 500 литров активного вещества для производства "Спутника V"

Аргентинская лаборатория Richmond получила еще 500 литров активного вещества для производства второго компонента российской вакцины от коронавируса "Спутник V", передает Trend со ссылкой на ТАСС.

По данным Минздрава Аргентины, к настоящему моменту первым компонентом одной из используемых в стране вакцин от коронавируса был привит 24 478 201 человек, полностью вакцинированы 6 504 902 человека. Для иммунизации населения, помимо "Спутника V", в республике применяют препараты, разработанные компаниями AstraZeneca и Sinopharm.