Никарагуа отозвала послов в Аргентине, Колумбии, Коста-Рике и Мексике для консультаций

Правительство Никарагуа решило отозвать для консультаций послов республики в Аргентине, Колумбии, Коста-Рике и Мексике в ответ на аналогичные шаги со стороны этих государств. С таким заявлением выступил никарагуанский МИД, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

"Правительство примирения и национального единства сообщает нашему народу и международному сообществу, что вызвало для консультаций наших послов в Аргентине Орландо Гомеса, Колумбии Йару Перес, Мексике Хуана Карлоса Гутьерреса и Коста-Рике Дуилио Эрнандеса по принципу взаимности в соответствии с Венской конвенцией", - говорится в тексте.

В нем отмечается, что руководство Никарагуа "с большим терпением" наблюдало за "постоянными и незаслуженным жестами, которые можно расценивать как вмешательство во внутренние дела", со стороны правительств этих государств. МИД также упрекнул власти Аргентины, Колумбии, Коста-Рики и Мексики в том, что они "сами пытаются игнорировать ситуацию с нарушением прав человека в своих странах".