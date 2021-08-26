В Паралимпийской деревне выявлено два новых случая заражения коронавирусом у спортсменов

Тесты на коронавирус двух спортсменов, находящихся на территории Паралимпийской деревни в Токио, дали положительные результаты. Об этом говорится в отчете, опубликованном в четверг на сайте оргкомитета "Токио-2020", передает Trend со ссылкой на ТАСС.

Во вторник в Паралимпийской деревне был выявлен первый случай заражения коронавирусом у спортсмена находящегося в Паралимпийской деревне. Днем позже положительные результаты дали тесты еще двух атлетов.

Всего за последние сутки было выявлено 15 случаев заражения коронавирусом. Среди зараженных также десять подрядчиков и три человека, которые связаны с проведением Игр.

Как сообщает агентство Kyodo со ссылкой на источники в оргкомитете, один из зараженных был госпитализирован. Его личные данные не разглашаются, однако отмечается, что речь идет об иностранце без тяжелых симптомов. Он не является спортсменом. Случай госпитализации был впервые зафиксирован среди лиц, задействованных в проведении токийских Паралимпийских игр.