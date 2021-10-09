Еще одна страна отменила смертную казнь

В Республике Сьерра-Леоне вступил в силу закон об отмене смертной казни, принятый Национальным собранием страны в июле, передает Trend со ссылкой на Газету.ru.

«Сегодня мы переворачиваем черную страницу нашей истории. По прошествии двадцати лет мы сдерживаем обещание, данное себе как нации: по прошествии двадцати лет смертная казнь в Республике Сьерра-Леоне наконец полностью отменена», — прокомментировал новость президент государства Джулиус Маада Био.

По информации правозащитной организации Amnesty International, к концу 2020 года в мире было 144 государства, в которых отменена смертная казнь.