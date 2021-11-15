На севере Буркина-Фасо 20 человек погибли при вооруженном нападении
По меньшей мере 19 сотрудников полиции и один местный житель убиты в результате нападения боевиков на севере Буркина-Фасо. Об этом в воскресенье сообщило Agence France-Presse (AFP), передает Trend со ссылкой на ТАСС.
"У нас есть предварительные данные о 20 погибших, в том числе один гражданский", - цитирует AFP выступление министра безопасности страны по национальному радио.
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