Венесуэла и Беларусь установили двустороннее авиасообщение

Венесуэла и Беларусь подписали соглашение об установлении авиасообщения между странами. Об этом сообщил президент южноамериканской республики Николас Мадуро, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

"Мы подписали соглашение в области воздушного транспорта, о сообщении между Беларусью и Венесуэлой. У Беларуси через Венесуэлу установится сообщение с Южной Америкой, с другими странами Латинской Америки и Карибского бассейна, а Венесуэла через Беларусь получит сообщение с миром", - сказал он в ходе заседания венесуэльско-белорусской комиссии, которое транслировалось в эфире телеканала Venezolana de Televisión.

Мадуро не привел других подробностей соглашения. По его мнению, установление авиасообщения способствует увеличению потока туристов в Венесуэлу.

Как сообщил венесуэльский лидер, в ходе заседания комиссии были также подписаны "документы о сотрудничестве в области производства продуктов питания, торговли, нефтехимии и восстановления работы завода по производству грузовиков и сельскохозяйственных машин".

"Президент Лукашенко и Беларусь могут рассчитывать на полную поддержку и солидарность Боливарианской Республики", - заявил Мадуро.