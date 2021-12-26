Шесть человек погибли в ДТП в Нигерии

По меньшей мере шесть человек погибли и еще 12 получили травмы разной степени тяжести в результате ДТП на скоростной трассе в нигерийском штате Огун. Об этом, как передает Trend со ссылкой на ТАСС, сообщает газета The Cable.

По информации представителя местной Федеральной службы безопасности дорожного движения, два легковых автомобиля столкнулись на шоссе, соединяющем города Лагос и Ибадан, около 03:20 по местному времени.

По предварительным данным, причиной аварии могло стать несоблюдение скоростного режима.