В Индии испытали улучшенную крылатую ракету BrahMos
Индия провела испытания улучшенной крылатой ракеты BrahMos морского базирования. Ракету запустили с борта эсминца Visakhapatnam.
Об этом сообщила Организация оборонных исследований и разработок (DRDO) Министерства обороны Индии в Twitter, передает Trend со ссылкой на Lenta.ru.
«Улучшенная противокорабельная версия сверхзвуковой крылатой ракеты BrahMos сегодня запущена с эсминца Visakhapatnam. Ракета точно поразила заданную цель», - отметили в сообщении.
Подпишитесь на наши новости в Google News! Подписаться
Новый состав правительства Казахстана должен приложить все силы, чтобы выполнить поставленные задачи - премьер
Лента новостей
ICGB использует все договорные инструменты, чтобы уложиться в сроки запуска интерконнектора Греция-Болгария
Новый состав правительства Казахстана должен приложить все силы, чтобы выполнить поставленные задачи - премьер
Омбудсмен Азербайджана обратилась к международным организациям в связи с провокацией, совершенной Арменией
Азербайджанская армия не применяла авиацию или артиллерию на кяльбаджарском направлении - минобороны
Ситуация на кяльбаджарском направлении азербайджано-армянской границы обострилась - минобороны Азербайджана
Служба охраны биоразнообразия минэкологии о ситуации в национальных парках Азербайджана (Интервью) (ВИДЕО)
В ходе восстановительных работ на освобожденных от оккупации территориях Азербайджана обнаружены исторические артефакты - репортаж Trend TV
Названия азербайджанских городов и сел на армянском языке на картах Google могут быть полностью удалены - "Азеркосмос"
Азербайджанский боец Тофиг Мусаев заключил контракт с американской организацией по ММА – второй по величине в мире
Азербайджан поддерживает скорейшую нормализацию ситуации и восстановление верховенства закона в Казахстане – глава МИД