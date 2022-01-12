В Индии испытали улучшенную крылатую ракету BrahMos

Индия провела испытания улучшенной крылатой ракеты BrahMos морского базирования. Ракету запустили с борта эсминца Visakhapatnam.

Об этом сообщила Организация оборонных исследований и разработок (DRDO) Министерства обороны Индии в Twitter, передает Trend со ссылкой на Lenta.ru.

«Улучшенная противокорабельная версия сверхзвуковой крылатой ракеты BrahMos сегодня запущена с эсминца Visakhapatnam. Ракета точно поразила заданную цель», - отметили в сообщении.