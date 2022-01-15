На юго-западе Японии зафиксировано цунами
Цунами высотой порядка 1,2 м зафиксировано на побережье островов Амами на юго-западе Японии. Об этом в субботу сообщает телеканал NHK, передает Trend со ссылкой на ТАСС.
Сведений о возможном ущербе не приводится. По данным национального метеорологического управления Японии, на эти острова может обрушиться волна выстой до 3 м.
Подпишитесь на наши новости в Google News! Подписаться
Темпераментный итальянец в Азербайджане: дары субтропиков и рецепт приготовления лявянги показали на российском телеканале (ВИДЕО)
Лента новостей
Потенциал морской ветроэнергетики Азербайджана в 20 раз больше установленной мощности электростанций – замминистра
Президент Ильхам Алиев принял делегацию во главе с исполнительным директором Американского еврейского комитета (ФОТО)
В Азербайджане ведутся работы по восстановлению междугородних пассажироперевозок автотранспортом - министерство (ФОТО)
Каспийское море обладает огромным потенциалом ветровой энергии - замминистра энергетики Азербайджана (ВИДЕО)
По случаю 30-летия установления азербайджано-турецких дипломатических отношений министры иностранных дел обменялись поздравительными посланиями