На АЭС "Фукусима-1" произошла утечка раствора для создания ледяной стены под станцией

Утечка по крайней мере 4 тонн раствора, необходимого для поддержания ледяной стены под аварийной японской АЭС "Фукусима-1", произошла на станции. Об этом в воскресенье сообщил телеканал NHK, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

По его сведениям, утечка раствора из специальных баков была обнаружена на прошлой неделе. Специалисты АЭС полагают, что причиной утечки могло стать повреждение одной из труб, в настоящее время ведутся оперативные работы по поиску и устранению неисправности.

Создание так называемой ледяной стены под АЭС было завершено в 2016 году. Она окружает станцию по периметру и блокирует приток грунтовых вод, которые попадали под здания реакторов и смешивались с радиоактивной жидкостью. Работы по созданию ледяного барьера обошлись в 300 млн долларов.