В Австралии на основе алкотестера создали устройство, позволяющее выявить коронавирус

Австралийские разработчики создали устройство, позволяющее определить присутствие коронавируса в выдыхаемом воздухе. Об этом в пятницу сообщил телеканал 9News, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

По его данным, специалистам технологической компании Examine Holdings удалось на основе обычного алкотестера создать прибор, позволяющий обнаружить присутствие SARS-CoV-2 в выдыхаемом воздухе. "Это очень простой в применении прибор. Все, что нужно, - это сделать пятисекундный выдох в специальное отверстие устройства. Тестер выполнит анализ содержащихся в выдыхаемом воздухе веществ, и выдаст QR-код, в котором будет зашифрован результат анализа на COVID-19", - рассказал управляющий директор Examine Holdings Колин Хики, отметив, что результат можно будет получить через несколько минут, отсканировав код смартфоном.

По словам Хики, предварительные испытания прибора доказали, что точность тестера составляет не менее 98%, причем он способен выявить присутствие коронавируса практически сразу после инфицирования. "Правительство Австралии с нетерпением ждет возможности оказать этой компании необходимую поддержку в ее разработках", - заявил австралийский министр промышленности Ангус Тейлор, отметив, что федеральные власти уже предложили Examine Holdings грант в размере 650 тыс. австралийских долларов ($464 тыс.) для финансирования дальнейших работ по тестированию прибора и организации его промышленного производства.

В компании надеются начать массовое производство тестера в марте текущего года, чтобы в конце апреля или начале мая 2022 года он появился в открытой продаже.