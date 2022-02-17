Эквадор получил от Испании более 1,5 млн доз вакцины Pfizer

Власти Эквадора получили в среду более 1,5 млн доз вакцины от коронавируса американской компании Pfizer и ее германского партнера BioNTech, которые Испания пожертвовала южноамериканской стране. Об этом сообщается на сайте Министерства здравоохранения Эквадора, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

"В качестве меры поддержки в борьбе с COVID-19 правительство Испании безвозмездно передало Эквадору 1 511 640 доз вакцины Pfizer - BioNTech. Это позволит увеличить процент привитого населения, - говорится в заявлении ведомства. - Вакцины будут распространяться в пунктах вакцинации по всей стране, чтобы предотвратить тяжелое течение болезни и снизить смертность от COVID-19".

Правительство Эквадора в конце 2021 года приняло решение сделать обязательной вакцинацию от коронавируса в стране. По официальным данным, на настоящий момент полностью привиты 13,4 млн человек, что составляет 76,2% жителей. С начала пандемии в Эквадоре коронавирусом заразились более 800 тыс. человек, умерли 35 тыс. заболевших.