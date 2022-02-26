Власти Индонезии планируют с середины марта отменить карантин для прибывающих из-за рубежа

Власти Индонезии планируют в середине марта полностью снять карантин для прибывающих из-за рубежа. Об этом заявил министр-координатор по морским делам и инвестициям Лухут Бинсар Панджаитан, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

"Это очень вероятно, если нынешняя благоприятная ситуация [с борьбой с распространением коронавируса] будет улучшаться, - приводит в субботу его слова газета The Straits Times. - Если все будет хорошо, то полностью карантин отменим со второй или третьей недели марта".

В настоящее время обязательный карантин для прибывающих из-за рубежа составляет пять суток, но уже с 1 марта для лиц, получивших три дозы вакцины, изоляция будет сокращена до трех суток.