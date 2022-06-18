Бутылку японского виски Yamazaki продали на аукционе в США за $600 тыс.

Бутылка японского виски Yamazaki 55-летней выдержки производства компании Suntory Spirits продана с аукциона в США за 81 млн иен ($600 тыс.). Об этом сообщил в субботу аукционный дом Sotheby's, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

Yamazaki 55 представляет собой купажированный из нескольких видов односолодовый виски. В описании лота отмечается, что это "самая ценная бутылка японского виски в истории Японии". Цена продажи превысила ожидания более чем на $100 тыс.

На фоне туристического бума, который наблюдался в Японии до пандемии, в мире значительно вырос спрос на японский виски. В результате местным компаниям пришлось наращивать производственные мощности, а некоторые наиболее популярные марки нередко пропадали с прилавков магазинов из-за нехватки запасов.