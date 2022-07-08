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У экс-премьера Японии Абэ зафиксировали остановку сердца

Другие страны Материалы 8 июля 2022 08:43
У экс-премьера Японии Абэ зафиксировали остановку сердца

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Бывший премьер-министр Японии Синдзо Абэ, подвергшийся нападению во время выступления, доставлен в больницу, сообщают местные СМИ, передает Trend со ссылкой на Интерфакс.

По данным правоохранителей, Абэ не подает признаков жизни. Уточняется, что у него зафиксирована остановка сердца.

Абэ был доставлен в больницу Медицинского университета Нара.

Подозреваемый в нападении 41-летний Ямагами Тецуя задержан полицией на месте происшествия, у него изъято оружие.

Как сообщалось, Абэ был ранен во время выступления в ходе предвыборной кампании в городе Нара.

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