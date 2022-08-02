Премьер Японии призвал принять реалистичные меры на пути к безъядерному миру

"Мировое сообщество должно принять реалистичные меры на пути к миру, свободному от ядерного оружия" - заявил премьер-министр Японии Фумио Кисида, выступая на мероприятии на полях обзорной конференции стран - участниц Договора о нераспространении ядерного оружия (ДНЯО), передает Trend со ссылкой на ТАСС.

"Несмотря на то, каким бы сложным ни был путь, шаг за шагом мы должны принять любые реалистичные меры на пути к миру, свободному от ядерного оружия, - сказал премьер. - Точкой отсчета в этом деле является Договор о нераспространении ядерного оружия".

По его словам, поддержание и укрепление режима ДНЯО находится в интересах всего мирового сообщества.

"Пришло время для всех сторон присоединиться к усилиям в рамках этой общей задачи для достижения значимых результатов обзорной конференции", - отметил Кисида.

"Договор о нераспространении ядерного оружия представляет собой основу для дискуссий, что должны разделять все государства-участники", - заявил он.