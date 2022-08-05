Нур-Султан: вопрос закупки турецких бронемашин будет рассмотрен по итогам испытаний

В Министерстве обороны Казахстана прокомментировали возможность приобретения бронированных колесных машин турецкого производства, передает Trend со ссылкой на «Казинформ».

«Министерством обороны на постоянной основе осуществляется мониторинг рынка вооружения и военной техники. Порядок принятия образцов на вооружение четко регламентирован правилами принятия на вооружение, являющимися официальным нормативным актом. Что касается турецких машин, они также изучаются в соответствии с процедурой, определенной документом», - говорится в официальном комментарии ведомства.

В Минобороны заверяют, что вопрос закупки турецких бронемашин будет рассмотрен в случае принятия положительного решения внутриведомственным совещательным органом по итогам испытаний.