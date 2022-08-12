Xiaomi планирует выйти в число лидеров по производству электромобилей в Китае к 2024 году

Подразделение компании Xiaomi, занимающееся разработкой электромобилей, намерено в 2024 году войти в число ведущих китайских автопроизводителей. Об этом, как пишет в пятницу шанхайский информационный ресурс Yicai Global, заявил основатель компании Лэй Цзюнь, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

По его словам, пока компания отстает от своих конкурентов, однако достигнутые за 500 дней с момента основания подразделения электромобилей Xiaomi Auto успехи превосходят ожидания. Лэй Цзюнь сообщил, что компания в настоящее время концентрирует усилия на разработке полного цикла технологий автономного вождения.

Планируемые инвестиции в это направление оцениваются в 3,3 млрд юаней ($490 млн) на начальном этапе разработки. Испытания соответствующей технологии уже начались. В них задействовано порядка 140 автомобилей. Как пишет ресурс, преимущество Xiaomi Auto заключается в налаженных каналах продаж и цепочках поставок материнской компании, однако для разработки электромобилей потребуются долгосрочные инвестиции.

В сентябре прошлого года Xiaomi завершила регистрацию дочерней структуры, которая займется производством электромобилей. Уставной капитал новой компании составил 10 млрд юаней (около $1,5 млрд). В последующие десять лет общий объем вложений в данный проект достигнет $10 млрд. Серийное производство электромобилей собственной разработки Xiaomi планирует начать в первой половине 2024 года.