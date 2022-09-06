В Японии из-за тайфуна "Хиннамнор" отменили более 130 авиарейсов

По меньшей мере 134 внутренних авиарейса отменены во вторник в Японии из-за тайфуна "Хиннамнор", который находится рядом с юго-западным островом Кюсю. Об этом сообщил телеканал NHK, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

Железнодорожная компания JR в свою очередь приостановила движение скоростных экспрессов "синкансэн" на участке между Фукуокой и Кумамото. На других линиях, проходящих через Кюсю, поезда следуют с увеличенными интервалами.

Также, по данным компании Kyushu Electric Power, на Кюсю из-за последствий тайфуна в настоящее время без электроэнергии остались около 35 тыс. домов.