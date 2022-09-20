Тайфун "Нанмадол" унес жизни двух человек в Японии, более 150 ранены

Свыше полутора сотен человек получили ранения и двое погибли в результате прохождения мощного тайфуна "Нанмадол" в Японии, сообщают местные СМИ, передает Trend со ссылкой на Интерфакс.

В префектуре Миядзаки мужчина скончался после того, как его дом был разрушен оползнем. Тело другого погибшего было извлечено из затопленного автомобиля.

Один человек числится пропавшим без вести в префектуре Хиросима.

По данным правительств префектур, на которые обрушился тайфун, по меньшей мере 151 человек получил ранения.

Как сообщила компания Kyushu Electric Power Co., более 350 тыс. домов остаются без электричества.