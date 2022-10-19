Тайфун "Несат" затронул на Филиппинах более 175 тыс. человек

Более 175,2 тыс. человек оказались затронуты тайфуном "Несат", который прошел вблизи крупнейшего филиппинского острова Лусон. Об этом говорится в опубликованном в среду отчете Национального совета по предупреждению рисков и ликвидации стихийных бедствий, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

По его данным, 1,68 тыс. перемещенных лиц остаются в 12 эвакуационных центрах. Более 3,75 тыс. человек заранее покинули свои дома. В результате удара стихии пострадали два человека, о жертвах и пропавших без вести не сообщается.

Тайфун повредил 115 домов, 51 полностью уничтожил. Ущерб, нанесенный 34 инфраструктурным объектам, оценивается в 81,5 млн песо ($1,38 млн). В результате удара стихии повреждены 50 дорог и 13 мостов. В 30 городах были зафиксированы перебои в электроснабжении, однако в 17 оно уже восстановлено.

Приостановлены занятия в 34 учебных заведениях и работа на одном предприятии. В трех городах действует режим бедствия. Сумма, требуемая на оказание финансовой помощи, оценивается в 15,4 млн песо ($260,9 тыс.). Между тем ущерб сельскому хозяйству составил 366 млн песо ($6,22 млн).