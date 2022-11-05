В Шанхае начала работу Китайская международная выставка импортных товаров

Компании и предприятия из 145 стран и регионов мира принимают участие в начавшей свою работу пятой Китайской международной выставке импортных товаров (CIIE), которая проходит в Шанхае 5-10 ноября, передает Trend со ссылкой на "Интерфакс". Организаторы Экспо утверждают, что по своим масштабам выставка будет больше прошлогодней.

Последние три года CIIE проводится в условиях жестких антиковидных ограничений со значительно меньшим числом иностранных участников на самой площадке. Большинство мероприятий, связанных с деловыми контактами и презентациями иностранной продукции, переместились в онлайн. Этот год не стал исключением, поскольку пересечение границы с Китаем все еще сопряжено с рядом трудностей и неудобств.

Тем не менее выставка все еще остается одной из крупнейших в Китае. В этом году в Национальном выставочном конгресс-центре (NECC) 66 стран, включая Россию, и 3 международные организации представят свои экспозиции. По этому показателю, как сообщил ранее замглавы оргкомитета мероприятия Сунь Чэнхай, выставка этого года превзойдет прошлогоднюю. Восемь стран, включая Демократическую Республику Конго, Джибути, Ирак, Исландию, Коморские Острова, Мавританию, Мозамбик и Никарагуа, впервые примут в ней участие.

Данные по общему количеству компаний на Экспо организаторы пока не публикуют. Известно лишь, что на нынешней выставке до 284 увеличилось число присутствующих компаний, которые входят в список 500 крупнейших в мире.

Продукция, а также различные услуги на CIIE традиционно представляются в шести основных разделах. В их числе продукты питания и сельскохозяйственная продукция, автомобили, умная промышленность и информационные технологии, потребительские товары, медицинское оборудование и товары для здоровья, торговля и услуги. Несмотря на все связанные с ковидом ограничения, организаторы утверждают, что удалось увеличить и площадь общей экспозиции по сравнению с импортным Экспо 2021 года, когда этот показатель составлял 366 тыс. квадратных метров. Точный соответствующий показатель по нынешней выставке не называется.