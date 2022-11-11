Запуск грузового корабля Cargo Dragon к МКС перенесли из-за урагана "Николь"

Запуск грузового космического корабля Cargo Dragon компании SpaceX к Международной космической станции состоится не ранее 21 ноября из-за урагана "Николь", обрушившегося на Флориду, сообщило в пятницу Национальное управление США по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA), передает Trend со ссылкой на Интерфакс.

Ранее запуск корабля к станции планировалось осуществить 18 ноября.

"NASA и SpaceX теперь планируют осуществить запуск 26-й коммерческой миссии по доставке грузов на Международную космическую станцию не ранее понедельника, 21 ноября, ожидая разрешения на старт", - говорится в сообщении на сайте управления.

"Перенос даты связан с приближением урагана "Николь" к Космическому центру имени Кеннеди во Флориде", - отмечается в сообщении.

Корабль доставит на МКС материалы для проведения научных экспериментов, припасы для действующего экипажа и различное оборудование, в том числе пару новых развертываемых солнечных батарей iROSA, которые будут установлены на ферменной конструкции снаружи станции.

Американский "грузовик" будет запущен к МКС со стартового комплекса 39A Космического центра имени Кеннеди в штате Флорида с помощью ракеты-носителя Falcon 9.

В настоящее время на станции работают семь человек: астронавты NASA Николь Манн, Джош Кассада и Франсиско Рубио, астронавт Японского агентства аэрокосмических исследований (JAXA) Коити Ваката, а также космонавты "Роскосмоса" Сергей Прокопьев, Дмитрий Петелин и Анна Кикина.