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В Эстонии задержаны подозреваемые в криптомошенничестве на $575 млн

Другие страны Материалы 22 ноября 2022 02:40 (UTC +04:00)
В Эстонии задержаны подозреваемые в криптомошенничестве на $575 млн

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Центральная криминальная полиция Эстонии и ФБР США задержали в Таллинне предпринимателей, подозреваемых в криптомошенничестве и отмывании $575 млн, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

Как сообщила в понедельник пресс-служба эстонского Департамента полиции и погранохраны, 20 ноября, в ходе совместной операции в Таллинне были задержаны граждане Эстонии 37-летние Сергей Потапенко и Иван Турыгин.

Их подозревают в мошенничестве и отмывании денег, потерпевшим был причинен ущерб на сумму $575 млн.

Иск был передан расширенной коллегии присяжных западного округа штата Вашингтон 27 октября и обнародован в воскресенье после ареста подозреваемых.

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