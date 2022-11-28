Глава МИД Китая призвал усилить координацию между государствами ШОС и БРИКС

Китай призывает усилить координацию между странами Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) и БРИКС (Бразилия, Россия, Индия, Китай и ЮАР). Об этом в воскресенье на встрече в Пекине с послом России в КНР Игорем Моргуловым заявил министр иностранных дел Китая Ван И, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

"Необходимо усилить координацию и сотрудничество между государствами ШОС и БРИКС, защищать региональный и глобальный мир и стабильность", - приводятся его слова в сообщении МИД КНР.

Ван И также отметил, что Китай будет поддерживать контакты с РФ на высоком уровне, и подчеркнул, что двум странам необходимо оказывать поддержку друг другу в национальном возрождении и развитии.