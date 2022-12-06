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В Австралии согласуют потолок внутренних цен на уголь и газ к февралю 2023 года

Другие страны Материалы 6 декабря 2022 07:44 (UTC +04:00)
В Австралии согласуют потолок внутренних цен на уголь и газ к февралю 2023 года

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Уровень ограничения внутренних цен на уголь и газ будет принят правительством Австралии в феврале 2023 года. Об этом во вторник сообщил премьер-министр страны Энтони Альбанезе, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

"Ожидается, что предложение рынку [по введению потолка цен] <�…> будет сделано в феврале, но, чтобы не было задержек, мы хотим принять принципиальное решение в пятницу [9 декабря] на встрече Национального кабинета", - указал Альбанезе в эфире радиостанции ABC.

Также глава правительства отметил, что на данный момент премьер-министры некоторых штатов страны, входящие в состав Национального кабинета, выступают категорически против ограничения государством внутренних цен на энергоносители, и главной задачей в ходе предстоящего заседания будет выработка консолидированного решения. "Правительство предоставило властям регионов очень подробный план того, что предлагается <�…>, и все премьеры штатов знают, высокие цены [на энергоносители] оказывают давление на промышленность и граждан", - отметил Альбанезе.

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