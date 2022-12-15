В Перу объявили режим ЧП

Чрезвычайное положение вводится на всей территории Перу, сообщил в среду глава Минобороны страны Альберто Отарола, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

"Через несколько часов в официальной печати будет опубликовано постановление об объявлении чрезвычайного положения общенационального уровня на 30 календарных дней", - сказал он в эфире государственного телеканала TVPerú. Как уточнил министр, на этот период национальная полиция будет оказывать содействие вооруженным силам страны в поддержании правопорядка.

Политик также напомнил, что на время действия режима ЧП вводится ряд ограничений гражданских прав, таких как "право на проведение собраний, неприкосновенность жилища, свободу перемещения, а также на личную свободу и безопасность". По его словам, это делается для восстановления порядка и обеспечения всеобщих прав и гарантий для всего населения страны.

После того как 7 декабря Педро Кастильо был смещен с должности президента, в Перу начались масштабные акции протеста. Манифестанты, требующие проведения досрочных выборов, блокируют дороги, занимают аэропорты, штурмуют здания органов власти и силовых структур, а также офисы средств массовой информации.

Протесты сопровождаются поджогами и нападениями на предприятия и торговые объекты. С начала манифестаций погибли семь человек, в столкновениях с агрессивно настроенными гражданами пострадали более 110 полицейских. Власти ввели режим чрезвычайного положения в департаментах Апуримак, Арекипа и Ика, однако это пока не привело к нормализации обстановки.

Новые власти Перу обещают парламентариям не допустить распространения хаоса и восстановить контроль. Одновременно члены кабмина намерены отправиться в регионы для налаживания прямого диалога с протестующими. Во вторник вечером было объявлено о введении на дорогах Перу, многие из которых в настоящее время заблокированы участниками антиправительственных манифестаций, режима ЧП. Вооруженным силам было дано указание немедленно взять под защиту стратегические объекты, в том числе аэропорты.