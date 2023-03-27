Американский авианосец прибудет в Пусан 28 марта

Одиннадцатая авианосная ударная группа ВМС США во главе с авианосцем типа "Нимиц" прибудет на оперативную базу в Пусан во вторник, а в понедельник состоятся совместные учения с ВМС Республики Корея в водах к югу от острова Чеджудо. Об этом сообщило Министерство национальной обороны Республики Корея, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

В ведомстве отметили, что американские корабли прибудут в порт для укрепления сотрудничества и совместной обороноспособности. В этом году отмечается 70-летие двустороннего союза.

"Планируется, что 27 марта 11-я авианосная ударная группа проведет совместные учения по сопровождению авианосца, противовоздушной обороне и другие военно-морские маневры в рамках учений Warrior Shield вместе с кораблями наших военно-морских сил "Король Седжон Великий" и "Чхве Ён" в открытом море к югу от острова Чеджудо", - информировали в южнокорейском оборонном ведомстве.

В понедельник, по данным Комитета начальников штабов Вооруженных сил Республики Корея, КНДР запустила две баллистические ракеты малой дальности в сторону Восточного моря.