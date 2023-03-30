Лондон потерял статус ведущего мирового финансового центра

БАКУ /Trend/ - Нью-Йорк сравнялся с Лондоном в рейтинге мировых финансовых центров, говорится в исследовании администрации лондонского Сити (City of London Corporation).

Как сообщает Trend в четверг со ссылкой на Интерфакс, британская столица получила оценку 60 баллов по шкале конкурентоспособности, прибавив 1 пункт по сравнению с предыдущим годом. Между тем Нью-Йорк набрал сразу два пункта и также получил 60 баллов. На третьем месте расположился Сингапур (51 балл), пятерку замыкают Франкфурт (46) и Париж (43).

Лондон утратил единоличное лидерство впервые за всю историю составления этого рейтинга, отмечает Financial Times. Причина тому - Brexit и более активный рост других региональных финансовых центров.

"Конкурентное преимущество Лондона в опасности, - отметил Крис Хейуорд из City of London Corporation. - Нам нужны долгосрочные планы стимулирования роста в финансовом секторе и в секторе профессиональных услуг".

Администрация Сити начала составление такого плана при поддержке Lloyd's, Schroders, JPMorgan, EY и Barclays. Ожидается, что предварительные рекомендации будут обнародованы осенью.

В отчете отмечается, что Лондон демонстрирует хорошие показатели по таким параметрам, как инновации, финансовая активность, устойчивость финансовой системы и инфраструктура для ведения бизнеса, а также наличие квалифицированных кадров и благоприятное регулирование. Однако Нью-Йорк опережает британскую столицу в плане инвестиций в технологии и объема совершаемых сделок.

Британский финсектор в 2022 году внес положительный вклад в сальдо внешнеторгового баланса в размере 64 млрд фунтов ($79,2 млрд) - это больше, чем в любой другой стране мира, говорится в докладе.