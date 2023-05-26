Vətən müharibəsinin Anım Gününün rəmzi olan Xarı bülbül
...
  1. Главная
  2. В мире
  3. Другие страны

Метеорологи сообщили, что тайфун "Мавар" может достичь юга Японии 29 мая

Другие страны Материалы 26 мая 2023 07:12 (UTC +04:00)
Метеорологи сообщили, что тайфун "Мавар" может достичь юга Японии 29 мая

Читайте Trend в

Тайфун "Мавар", который 24 мая обрушился на тихоокеанский остров Гуам, может начать двигаться в сторону Японии и 29 мая достичь южной префектуры Окинава. Об этом в пятницу сообщило Национальное метеорологическое управление Японии, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

В связи с этим метеорологи призывают местных жителей проявлять осторожность при выходе в открытое море. Кроме того, "Мавар" из-за изменения атмосферного давления может вызвать обильные дожди в нескольких районах главного японского острова Хонсю.

В настоящий момент скорость ветра в пределах тайфуна составляет 55 м/с с порывами до 80 м/с.

Тэги:
Лента

Лента новостей

Читать все новости