Главы оборонных ведомств стран НАТО проведут в понедельник встречу

БАКУ /Trend/ - Главы оборонных ведомств стран НАТО соберутся в Брюсселе 15-16 июня для совещания, посвященного подготовке встречи лидеров государств-членов Североатлантического альянса, которая состоится 11-12 июля в Вильнюсе.

Как передает Trend, об этом заявил генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг.

Он отметил, что на совещании будет обсуждаться поддержка и солидарность с Украиной, а также планы по оборонному производству, натовская стратегия сдерживания и обороны, и ядерные аспекты безопасности.

Также будет проведено заседание комиссии НАТО-Украина и контактной группы по обороне Украины вместе с министром обороны Украины. Будут обсуждаться вопросы финансирования и реформирования сектора безопасности и обороны Украины. Глава альянса выразил надежду на создание нового морского центра НАТО по безопасности критически важной подводной инфраструктуры и обновленное обязательство по оборонным инвестициям.

Также будет обсуждаться ядерное сдерживание НАТО и текущая обстановка в области ядерной безопасности.

Министры также проведут неформальный обмен мнениями с представителями трансатлантической оборонной промышленности и заседание Группы ядерного планирования. Общая цель встречи - укрепление обороноспособности и поддержка Украины, а также согласование планов и инвестиций в рамках альянса.