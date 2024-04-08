Глава МИД Ирана примет участие в открытии нового здания консульства в Дамаске

БАКУ /Trend/ - Министр иностранных дел Ирана Хусейн Амир Абдуллахиян примет участие в открытии нового здания консульства в рамках визита в столицу Сирии Дамаск.

Об этом сообщает Trend в понедельник со ссылкой на иранские СМИ.

Сообщается, что новое здание консульства находится рядом со зданием разрушенного авиаударом иранского консульства.

Отметим, что 6 апреля иранские СМИ сообщили о возобновлении деятельности консульства Ирана в Дамаске.

Напомним, что 1 апреля в результате удара израильских ВВС по району Меззе в Дамаске погибли 13 человек, в том числе командующий Корпусом стражей исламской революции Ирана по Сирии и Ливану генерал Мохаммед Реза Захеди и его заместитель Мохаммед Хаджи Рахими.

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