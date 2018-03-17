Российский МИД объявил персонами нон-грата 23 британских дипломата

Российский МИД объявил персонами нон-грата 23 сотрудников посольства Великобритании и потребовал, чтобы они покинули Россию в течение недели, сообщает РИА Новости со ссылкой на сайт ведомства.

Также Москва отозвала согласие на открытие британского генконсульства в Санкт-Петербурге. Кроме того, деятельность Британского совета прекращается в связи с неурегулированностью его статуса.

Соответствующие процедуры будут осуществлены в соответствии с международно-правовой практикой.

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