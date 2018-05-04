МИД РФ: "Дело Скрипаля" повлияет на сотрудничество по антитеррору

4 мая 2018 12:32 (UTC+04:00)

Ситуация с "делом Скрипаля" повлияет на кооперацию России и Британии по антитеррору при подготовке к ЧМ по футболу, который состоится летом в России, заявил РИА Новости замглавы МИД РФ Олег Сыромолотов.

"Конечно, повлияет", — сказал Сыромолотов, отвечая на соответствующий вопрос.

"Великобритания прервала с нами отношения, не пустила оперативную группу правоохранительных органов на Олимпиаду в Лондоне, а потом попросились к нам на Олимпиаду в Сочи. Сейчас такая же будет ситуация, естественно, они будут проситься сюда, думаю, что вопрос уже решен", — отметил он.

В британском городе Солсбери 4 марта были отравлены осужденный за шпионаж в пользу Великобритании экс-сотрудник ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь Юлия, что спровоцировало крупный международный скандал. Лондон утверждает, что к отравлению Скрипалей веществом А-234 причастно российское государство, Москва это категорически отрицает.

Чемпионат мира по футболу впервые пройдет в России с 14 июня по 15 июля 2018 года. Матчи состоятся на 12 стадионах в 11 городах России: Москве, Санкт-Петербурге, Самаре, Саранске, Ростове-на-Дону, Сочи, Казани, Калининграде, Волгограде, Нижнем Новгороде и Екатеринбурге.

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