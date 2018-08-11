Договор о стратегическом партнерстве Москвы и Ашхабада вступил в силу

11 августа 2018 22:25 (UTC+04:00)

Договор о стратегическом партнерстве между Москвой и Ашхабадом вступил в силу, передает РИА Новости со ссылкой на МИД РФ.

11 августа в Актау (Казахстан) глава МИД РФ Сергей Лавров и заместитель председателя кабинета министров, глава МИД Туркменистана Рашид Мередов произвели обмен грамотами о ратификации договора между Российской Федерацией и Туркменистаном о стратегическом партнерстве, подписанного президентами двух стран 2 октября 2017 года в Ашхабаде.

"В соответствии со статьей 18 Договор вступил в силу в день обмена ратификационными грамотами. Стороны выразили уверенность в том, что практическая реализация отраженных в документе договоренностей будет способствовать укреплению и дальнейшему развитию российско-туркменистанского сотрудничества. В ходе встречи состоялся обмен мнениями по текущим вопросам двусторонних отношений и региональной проблематике", — отметили в МИД РФ.

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