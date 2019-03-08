Названы десять самых безопасных стран для одиноких путешественниц

В пятерку самых безопасных стран для женщин-путешественниц вошли Россия, Турция, Италия, Испания и Германия, сообщает РИА Новости со ссылкой на Aviasales.

Эксперты сервиса опросили 35 тысяч девушек и выяснили, что половина из них хотя бы раз в жизни путешествовала в одиночку. Также специалисты узнали, в каких странах соло-путешественницы чувствовали себя в наибольшей безопасности и куда бы они рекомендовали отправиться другим.

Большинство опрошенных отметили российские курорты Сочи и Симферополь, а также Москву и Санкт-Петербург. Такой выбор девушки объясняют тем, что боятся языкового барьера и поэтому не летят за границу.

На втором месте оказалась Турция. Многие респондентки отметили, что самостоятельно посетили несколько раз Анталью и остались довольны ее исторической частью. Никто из опрошенных не жаловался на проблемы во время путешествия.

В пятерку безопасных стран для соло-туристок также вошли Италия (Милан, Рим, Венеция), Испания (Мадрид и Барселона) и Германия (Берлин и Мюнхен).

Шестое место заняла Грузия, куда, как отмечают путешественницы, легко купить недорогие авиабилеты в последний момент, да и виза не нужна.

На седьмом месте Кипр, где для россиян действует упрощенный режим въезда: виза на остров оформляется бесплатно и всего за один день. Одна девушка призналась, что готова "хоть сто раз провести отпуск в Айя-Напе".

Восьмое место заняла Бразилия: девушек не пугают истории про фавелы. Многие приезжают туда, чтобы посетить карнавалы. Одна туристка рассказала, что в поездке встретила свою любовь и теперь путешествует вместе с возлюбленным.

Предпоследнее место досталось Японии. Это "очень спокойная страна для одиноких девушек", отметила одна из туристок. Замыкает десятку Финляндия.

Также в ходе опроса туристки рассказали, почему они предпочитают путешествовать в одиночку. Оказалось, что "это отличный способ сэкономить, так как билеты покупаются в нестандартные даты, которые могут не подходить близким". Кроме того, "у второй половины другое представление об отдыхе, поэтому лучше ездить одной, чтобы долго ходить по музеям и кататься на экскурсии", а также "чтобы узнать атмосферу города и прочувствовать все самостоятельно".

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