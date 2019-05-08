Москва готова к возобновлению диалога с США

Как заявили в МИД РФ, Россия готова к возобновлению диалога по стратегической стабильности с США, в том числе в развитие идеи президента Дональда Трампа о новом договоре по ядерному разоружению, сообщает Trend со ссылкой на РИА Новости.

"Мы готовы к возобновлению прерванного Вашингтоном диалога по стратегической стабильности, в том числе к рассмотрению конкретных предложений в развитие заявлений Дональда Трампа о некоем новом договоре по ядерному разоружению", - говорится в заявлении министерства в преддверии визита в Россию госсекретаря США Майка Помпео.

В ведомстве напомнили, что Москва в октябре 2018 года предлагала Вашингтону проект совместного заявления о недопущении ядерной войны и укрепления стратегической стабильности, "но ответа до сих пор не последовало". В МИД пояснили, что такое заявление помогло бы "снять растущую обеспокоенность в мире" после решения США выйти из Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности и неясности судьбы Договора о стратегических наступательных вооружениях.

"В условиях новых угроз с американской стороны, разумеется, сделаем все необходимое для обеспечения своей безопасности. По аналогии с тем, как после 2002 года Россия была вынуждена приступить к разработке новых наступательных вооружений в ответ на развертывание глобальной ПРО США", - добавил в министерстве.

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