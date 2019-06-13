Информационное пространство СНГ должно быть открытым, заявил Путин

13 июня 2019 09:18 (UTC+04:00)

Информационное пространство СНГ должно быть открытым, с минимальным количеством ограничений в целях безопасности, и чем меньше будут политизированы источники информации, тем лучше, заявил президент России Владимир Путин, передает Trend со ссылкой на РИА Новости

"Во-первых, оно должно быть открытым, это пространство. Здесь должно быть минимальное количество ограничений. А если они и есть, они должны быть связаны исключительно только с безопасностью и какими-то общепризнанными элементами нравственности, морали и так далее", - сказал Путин.

По его словам, открытость нужна для того, чтобы источники информации были защищены и могли эффективно работать. "При этом, чем менее политизированы они будут, тем лучше. Информация должна распространяться. Свобода не в интересах тех, кто ее распространяет, а в интересах граждан, которые пользуются этой информацией", - сказал Путин в интервью телерадиокомпании "Мир".

"Я очень рассчитываю, что подача материала будет интересной, талантливой, содержательной, и все граждане наших стран смогут этим пользоваться для того, чтобы лучше понимать друг друга, чувствовать, что происходит у соседей и использовать самые лучшие практики, которые применяются в наших государствах для того, чтобы внедрять их у себя", - добавил он.

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