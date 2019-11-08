Сергей Лавров надеется, что иранскую ядерную сделку еще можно спасти

8 ноября 2019 13:20 (UTC+04:00)

РФ надеется на то, что Совместный всеобъемлющий план действий (СВПД) по иранской ядерной программе еще можно сохранить. Об этом заявил в пятницу глава МИД РФ Сергей Лавров, выступая на 4-й Московской конференции по нераспространению, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

"Когда по такому вопросу, который с 1995 года был уже решен, мы не можем созвать конференцию по зоне, свободной от оружия массового уничтожения на Ближнем Востоке, конечно, это не красит "пятерку" и не делает ей честь. Когда по вине одного из членов "пятерки" близок к разрушению - надеюсь, что его еще можно спасти, - Совместный всеобъемлющий план действий, который всеми приветствовался как величайший прорыв не только в отношении иранской ядерной программы, а в деле укрепления режима нераспространения, то, конечно, это не добавляет репутационных очков "пятерке" в контексте подготовки к этой конференции".

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